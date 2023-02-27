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НовостиОбщество27 февраля 2023 4:59

Число казачьих школ в Краснодаре увеличилось до шести

Еще двум учреждениям присвоили такой статус
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре казачьими стали еще две школы. Региональный статус получили учреждению №75 имени Героя Советского Союза Степана Бреуса и №86 имени Сергея Хрычева.

- Более половины классов в школах, которым присвоили статус «казачья образовательная организация», вне уроков изучают традиции кубанского казачества через танцы, песни, декоративно-прикладное искусство, а также общаются с представителями казачества и духовенства, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В казачьих школах ученики участвуют углубленно изучают историю, основы православной культуры и военно-спортивного искусства.

Теперь число казачьих школ в Краснодаре увеличилось до шести. Ранее такой статус носили только четыре школы - № 8, 60, 61 и 79.