Масленицу отметили в Сочи масштабным гуляниями

Для жителей Сочи и туристов приготовили более 10 тысяч блинов.

В России 20 февраля начали отмечать Масленицу. Зиму провожали на протяжении шести дней. В воскресенье, 26 февраля, устроили масштабные гуляния в Сочи. На курорте водили хороводы, пели песни и даже сжигали чучело из пальм.

- на площади у СДК «Орел-Изумруд» организовали тематические мастер-классы, в Раздольском сельском округе подготовили для семей с детьми театрализованную постановку, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Во всех парках организовали концертную программу. А в «Ривьере» для жителей Сочи и туристов приготовили более 10 тысяч блинов.