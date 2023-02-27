Более 35 улиц Сочи остались без света 27 февраля

Эти мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения

В Сочи более 35 улиц остались без света 27 февраля. Электричества не будет в домах с 07:00 до 20:00 часов. Свет отключили из-за планово-предупредительного ремонта сетей.

- Эти мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение, - сообщили в пресс-службе Сочинского филиала «Россети Кубань».

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, свет отключили в селах Высокое, Липники, Казачий брод. Также электричества нет на улицах Форелевая, Краснофлотская, Брянская, Афипская, Новгородская, Мурманская, Ивановская, Лесная, Целинная, Теневой 43, 45, СНТ «Зефанос-4».

С перебоями в электроснабжении могут столкнуть жители улиц Армянская, Буковая, Дубовая, Тимирязева 34Б, Казачья, Ленина, Голубые дали, Изумрудная, Вегетарианская, Революции, Молокова, Аэровокзальная, Аэрофлотская, Мира и другие.

К слову, частично света не будет на улицах Целинная и Джапаридзе.