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НовостиОбщество27 февраля 2023 6:23

На развитие туризма в Краснодарском крае направят 155 млн рублей

Администрация региона поддержит около 20 новых проектов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
К началу летнего курортного сезона на Кубани оборудуют 13 автокемпингов и 14 пляжей.

К началу летнего курортного сезона на Кубани оборудуют 13 автокемпингов и 14 пляжей.

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

На развитие туризма в Краснодарском крае планируют направить не менее 155 миллионов рублей. Деньги выделят в рамках нацпроекта.

– Рассчитываем поддержать около 20 новых проектов, направленных на обустройство пляжей и развитие национального туристского маршрута, - сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К слову, администрация региона также планирует помочь отелям и гостиницам, которые собираются повышать свой уровень. В средствах размещения выполнят ремонт и обновят номера.

- Для этого из краевого бюджета будут выделены субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на реновацию, - отметил Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, к началу летнего курортного сезона на Кубани оборудуют 13 автокемпингов и 14 пляжей.