В Краснодарском крае снизился уровень безработицы

Рейтинг безработицы

На Кубани снизился уровень безработицы на 1,4 процентных пункта и составил 3,2%. В среднем у жителей региона на поиски работы уходит пять месяцев.

- Уровень безработицы на Кубани по итогам IV квартала 2022 года составил 3,2%. В рейтинге российских регионов по уровню безработицы Краснодарский край занял 26 место, - говорится в исследовании «РИА Новости».

В Адыгее уровень безработицы за год также снизился и составил 4,1%. Республика находится 58 строчке списка.

Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Камчатского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, труднее всего найти работу жителям Дагестана, Северной Осетии и Ингушетии.