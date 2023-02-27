В честь Дня защитника Отечества в Ушаковке прошли акции поддержки воинов

Фото: пресс-служба ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова

Курсанты и преподаватели Государственного морского университета имени адмирала Ушакова собрали к празднику новую партию помощи участникам СВО, в очередной раз стали донорами, посетили ветеранов, подготовили флешмобы, видеопоздравления и музыкальные подарки для всех, кто причастен к этому дню.

В вузе стараются всячески поддерживать курсантов, чьи родные и близкие сейчас находятся в зоне СВО. В Ушаковке таких ребят немало. Это ежедневная работа, а не просто акция, приуроченная к праздничному дню. Как и регулярная сдача донорской крови, и подготовка гуманитарных грузов. Курсантский штаб - волонтеры всероссийского общественного движения #МЫВМЕСТЕ – работали весь год, собирали и отправляли тонны вещей, необходимых воинам: предметы гигиены, палатки, фонарики, медикаменты, питьевую воду и многое другое.

Фото: пресс-служба ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова

22 февраля на торжественном мероприятии в зале университета собрались командиры курсантских рот - кадровые офицеры и те, кто уже побывал в зоне СВО. Многие – с наградами на груди.

- Вот эта огромная территория, которую наша Родина занимает, она образовалась не просто так, она образовалась силой оружия и силой русского солдата. И все то, чем мы с вами гордимся – это результат труда нашей армии. Она сейчас находится на передовой, сотни тысяч людей пошли и встали на защиту интересов России. Я восхищаюсь, насколько храбры эти люди, насколько они вдумчиво подходят к своей боевой работе, действительно, гордость берет, - отметил в своей поздравительной речи ректор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова Сергей Кондратьев.