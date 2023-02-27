Глава Ейского района объяснил причины громкого взрыва, который напугал жителей

Громкий хлопок был из-за преодоления сверхзвукового барьера самолетом

Вечером 26 февраля жителей Ейского района напугал громки взрыв. Глава района объяснил причины случившегося.

- Прошу вас соблюдать спокойствие! По социальным сетям прошла волна обсуждений звука взрыва, который напугал многих. По информации от представителей силовых структур, это был сверхзвуковой хлопок, - объяснил Роман Бублик в телеграм-канале.

Руководитель муниципалитета добавил, что в районе никаких ЧП не произошло и все спокойно.