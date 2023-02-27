В Краснодаре с 6 марта стартует марафон субботников Фото: krd.ru

В Краснодаре с 6 марта стартует марафон субботников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Марафон по наведению санитарного порядка продлится до 28 апреля. А 22 апреля жители Краснодара выйдут на общегородской субботник

Участвовать в марафоне традиционно будут сотрудники мэрии, внутригородских и сельских округов, коллективы предприятий, учреждений, коммунальных служб и УК, общественные организации и жители города.

Почти за 60 дней они приведут в порядок придомовые и внутриквартальные территории, парки, скверы, лесополосы, берега Карасунских водоемов и реки Кубань. А отводы ж/д путей и обочины трасс расчистят от мусора и сухой поросли.

- Весна приближается, надо начинать приводить город в благоприятный вид, - отметил глава города Евгений Наумов. - Под особым контролем у департамента городского хозяйства и ТЭК должно быть озеленение Краснодара - необходимо максимально высадить деревья, кустарники и цветы. И это не просто для красоты, это важно для экологии.