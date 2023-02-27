В Краснодаре снесли незаконный киоск на улице 40 лет Победы Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

В Краснодаре снесли незаконный киоск на улице 40 лет Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, продуктовый павильон работал на улице 40 лет Победы долгое время. Позже владелец забросил бизнес, а торговая точка обветшала. Жители нередко жаловались на то, что киоск портит вид улицы.

Как выяснилось, павильон установили, не получив разрешение. Суд, рассмотрев иск мэрии, обязал владельца в течение месяца снести объект площадью 44,5 кв. метров.

- Исполнительный документ был предъявлен в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате незаконный киоск снесен администрацией города под контролем судебных приставов. Павильон разобрали за несколько часов с помощью спецтехники и вывезли с площадки строительный мусор.