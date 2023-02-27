На Кубани за сутки выявили 139 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 139 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 12 детей, самому младшему из которых месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре заболели 88 человек, в Ейском районе - девять, в Новороссийске - семь, в Тимашевском – шесть. По пять положительных результатов получено в Армавире и Геленджике, четыре - в Приморско-Ахтарском муниципалитете, по три – в Темрюкском и Сочи.

По два пациента прибавилось в Динском, Кореновском, Кавказском районах, по одному – в Белоглинском, Брюховецком, Павловском.

- На амбулаторном лечении находятся 1354 человека, в стационарах - 263, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.