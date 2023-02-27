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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:53

Один квадратный метр в элитных квартирах Сочи достиг 2,4 млн рублей

Количество объектов уменьшилось на 19%
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Недвижимость сдают в аренду.

Недвижимость сдают в аренду.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Элитные квартиры в Сочи резко подорожали. Так, за один квадратный метр покупателю надо будет заплатить 2,4 миллиона рублей. Стоимость увеличилась на треть с начала 2023 года.

- На конец 2022 года на первичном рынке элитной недвижимости Сочи экспонировалось чуть более 100 апартаментов в четырех новостройках, что на 19% меньше, чем годом ранее, - рассказывают риелторы.

Цены на недвижимость в Сочи обошли даже столичные. Это связано с тем, что большинство покупают квартиры на курорте в качестве инвестиций. Недвижимость сдают в аренду. В элитном сегменте квадратура квартир составляет от 300 до 600 метров.