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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:59

В Сочи мужчина во время шторма прыгнул спасать собаку и чуть не погиб

Мужчина получил переохлаждение
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мужчина заплыл за буну, и жена потеряла его из виду.

Мужчина заплыл за буну, и жена потеряла его из виду.

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи спасатели выезжали в район пляжа санатория «Сочи». Сотрудникам позвонила женщина, которая сообщила, что в море находится ее муж. 46-летний мужчины прыгнул в море во время шторма спасать собаку. После чего его затянуло под волнорез.

- Как позже выяснилось, мужчина заплыл за буну, и жена потеряла его из виду. Сотрудники санатория «Сочи» помогли туристу выйти на берег, спасатели и медик ЮРПСО осмотрели пострадавшего, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Мужчина получил переохлаждение. Ему оказали доврачебную помощь, после чего его передали жене и сотрудникам полиции. К слову, пострадавший оказался из Москвы.

Спасатели напоминают, что купание в шторм, к тому же в холодной воде, опасно для жизни.