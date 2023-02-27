В Сочи мужчина во время шторма прыгнул спасать собаку и чуть не погиб

Мужчина заплыл за буну, и жена потеряла его из виду. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи спасатели выезжали в район пляжа санатория «Сочи». Сотрудникам позвонила женщина, которая сообщила, что в море находится ее муж. 46-летний мужчины прыгнул в море во время шторма спасать собаку. После чего его затянуло под волнорез.

- Как позже выяснилось, мужчина заплыл за буну, и жена потеряла его из виду. Сотрудники санатория «Сочи» помогли туристу выйти на берег, спасатели и медик ЮРПСО осмотрели пострадавшего, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Мужчина получил переохлаждение. Ему оказали доврачебную помощь, после чего его передали жене и сотрудникам полиции. К слову, пострадавший оказался из Москвы.

Спасатели напоминают, что купание в шторм, к тому же в холодной воде, опасно для жизни.