В Сочи спасли пятерых рыбаков на заглохшем катере в шторм

Медицинская помощь мужчинам не потребовалась. Фото: ЮРПСО МЧС

В Сочи спасатели помогли рыбакам, у которых заглох катер в акватории Черного моря. ЧП случилось в Лазаревском районе. Пятеро мужчин решили порыбачить в море. Но спустя 30 метров от берегов у катера возникли неполадки с двигателем.

- Звонивший мужчина сообщил, что они стоят на якоре в 30 метрах от берега, самостоятельно справиться не могут, - подтвердили информацию в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

На выходных море сильно штормило и были волны. Спасатели вышли на катере в море и привязали заглохший катер. Горемык отбуксировали до поселка Аше. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.