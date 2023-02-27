От общего количества фальшивок 54% составляют банкноты номиналом пять тысяч рублей Фото из архива КП

На Кубани за год на 28% сократилось количество фальшивых купюр. Об этом сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Так, в 2022 году всего выявлено и передано правоохранителям 1295 поддельных банкнот. В 2021 году показатель составил 1807 купюр.

Отмечается, что от общего количества фальшивок 54% составляют банкноты номиналом пять тысяч рублей - 695 штук. Двухтысячных купюр насчитывается 394 штуки. А номиналом тысяча рублей выявлена 181 фальшивка.

Кроме рублей, обнаружены и поддельные купюры иностранных государств. Всего в прошлом году выявлено 57 штук, большая часть которых приходится на доллары США.

- Несмотря на растущую популярность безналичных расчетов, знание признаков подлинности банкнот и умение отличать фальшивку необходимо каждому. Важно всегда быть внимательными при расчетах, проверять банкноты как минимум по трем защитным признакам: на просвет, под углом и на ощупь. И ни в коем случае не пытаться расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение, - отметил замначальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

Подлинность банкнот проверяется путем экспертизы в подразделениях любого банка, которые проводят операции с наличными деньгами. Чтобы самостоятельно проверит деньги, можно использовать мобильное приложение «Банкноты Банка России».

- Также полная информация о защитных признаках размещена на сайте регулятора в разделе «Наличное денежное обращение» - уточнили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.