После оползня на трассе Джубга-Сочи установили временные укрепления

На участках продолжает действовать реверсивное движение. Фото: ФКУ «Черноморье».

На оползневом участке на трассе Джубга-Сочи завершаются временные мероприятия. Дорожники завершили работы по стабилизации грунта и дорожного полотна на двух оползневых участках на 70-м км трассы А-147 рядом с поселком Дедеркой Туапсинского района.

- На первом участке выполнена обвязка забуренных свай. На втором эти работы продолжаются, их завершат до конца 27 февраля, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в ближайшее время дорожники приступят к капитальным мероприятиям. К слову, на участках продолжает действовать реверсивное движение.