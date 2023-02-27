В Майкопе отменили почасовую подачу воды Фото из архива КП

В Майкопе отменили почасовую подачу воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Решением главы Майкопа Геннадия Митрофанова с 12:00 27 февраля снят режим повышенной готовности по водоснабжению, - сообщили в мэрии столицы Адыгеи.

Напомним, ограничения на территории Майкопа ввели 13 февраля из-за непогоды. Жителям ряда микрорайонов воду подавали по графику. С 17 февраля дебит воды в накопителях майкопского группового водовода поэтапно увеличивали, а водоснабжение постепенно стабилизировалось.

В настоящее время ограничения полностью сняты.

- Объем воды в накопителях находится на достаточном уровне для водоснабжения всех микрорайонов Майкопа, - уточнили в пресс-службе городской администрации.