Власти Новороссийска объяснили, что сделают с проржавевшим памятником хамсе

Памятник хамсе. Фото: novorab.ru

Власти Новороссийска объяснили, что будут делать с проржавевшим памятником хамсе. Об изменениях окраса монумента сообщили местные жители.

- Специалистами управления культуры администрации муниципального образования город Новороссийск будет произведен выезд специалистов на место, определены объемы уходных работ, подготовлены локально-сметные расчеты в срок до 31 марта. После этого будут определены сроки проведения уходных работ на данном объекте, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Напомним, увековечить рыбку решили неспроста. Промысел хамсы помог спасти от голода многих жителей Новороссийска в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Автором памятника, который сделан из нержавеющей стали, стал известный в городе-герое скульптор Александр Суворов. Шедевр представляет собой серебряное облако, которое состоит из тысячи маленьких рыбешек. Открыли изваяние в 2017 году.