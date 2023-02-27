С начала СВО кубанские казаки передали свыше тысячи тонн гуманитарной помощи Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 50 тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки в зону СВО за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Для участников СВО и жителей новых регионов, в частности, собрали продукты, предметы первой необходимости, теплые вещи, лекарства, окопные свечи, носилки, электроплиты, «печки-буржуйки», запчасти, автомобиль «Нива». Бойцам также передали подарки и рисунки с пожеланиями от школьников.

Отмечается, что казаки Платнировского СКО и жители станицы собрали деньги на покупку и ремонт двух автомобилей УАЗ и внедорожника для бойцов. Совсем скоро планируют передать еще шесть машин.

Всего с начала СВО кубанские казаки собрали и передали более тысячи тонн гуманитарной помощи.

- Сбор продолжается на постоянной основе в районных казачьих обществах, школах и детских садах с региональным статусом «казачья образовательная организация», кадетских корпусах. В этой деятельности участвуют десятки тысяч неравнодушных жителей, - отметил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.