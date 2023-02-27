Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани задержали курьера телефонных мошенников, обманувших жителей на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Так, аферисты украли деньги у четверых жителей Кореновского района. Мошенники выманили крупную сумму под предлогом, что их родственники попали в ДТП. А для увода от ответственности требуются деньги. Всего они заполучили более 1 млн рублей. Деньги потерпевшие передали через курьера.

Позже они связались с родственниками и поняли, что стали жертвами мошенников и обратились в полицию. Правоохранители установили личность курьера. Им оказался 22-летний житель станицы Каневской, которого задержали около банкомата в Кореновске. В это время мужчина успел перевести часть средств координаторам.

- Следственным отделом ОМВД России по Кореновскому району возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас задержанный курьер находится под домашним арестом. Тем временем правоохранители ищут других лиц, которые причастны к преступлениям.