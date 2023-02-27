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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:03

На Кубани задержали курьера телефонных мошенников, обманувших жителей на 1 млн рублей

Мужчина находится под домашним арестом
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани задержали курьера телефонных мошенников, обманувших жителей на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Так, аферисты украли деньги у четверых жителей Кореновского района. Мошенники выманили крупную сумму под предлогом, что их родственники попали в ДТП. А для увода от ответственности требуются деньги. Всего они заполучили более 1 млн рублей. Деньги потерпевшие передали через курьера.

Позже они связались с родственниками и поняли, что стали жертвами мошенников и обратились в полицию. Правоохранители установили личность курьера. Им оказался 22-летний житель станицы Каневской, которого задержали около банкомата в Кореновске. В это время мужчина успел перевести часть средств координаторам.

- Следственным отделом ОМВД России по Кореновскому району возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас задержанный курьер находится под домашним арестом. Тем временем правоохранители ищут других лиц, которые причастны к преступлениям.