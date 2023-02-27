На реализацию проектов жителей Сочи выделили 100 млн рублей

Реализуют более 30 проектов. Фото: администрация Сочи

На реализацию проектов жителей Сочи выделили 100 миллионов рублей. С 10 января по 27 февраля граждане предлагали свои идеи по усовершенствованию курорта. До 6 марта конкурсная комиссия будет проводить отбор поступивших инициативных проектов.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», до конца 2023 года администрация Сочи планирует реализовать более 30 проектов по благоустройству общественных территорий.

– Наша задача – вместе с жителями до конца года во всех районах курорта, в том числе и в сельской местности, открыть выбранные ими общественные территории, – рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.

К слову, в 2022 году на курорте реализовали пять проектов инициативного бюджетирования.