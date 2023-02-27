Школьников Кубани приглашают поучаствовать в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школьников Кубани приглашают поучаствовать в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ученики 1-9 классов смогут проверить знания с 1 по 31 марта на платформе Учи.ру. Отмечается, что в олимпиаду добавили задания по страхованию и по достижению финансовой цели.

Кроме того, участники смогут попробовать себя в качестве предпринимателей. Для этого школьникам предложат виртуально пройти путь начинающего бизнесмена. После выполнения заданий участникам и победителям вручат дипломы, грамоты и сертификаты.

- Обучать детей финансовой грамотности необходимо с раннего возраста. Это позволит привить достаточный уровень навыков, чтобы ребята в будущем смогли правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать верные решения, - отметил начальник отдела по взаимодействию с некредитными финансовыми организациями краевого министерства экономики Алексей Белый.

В настоящее время уровень финансовой грамотности населения Кубани превышает 78%. В 2022 году в тематических мероприятиях поучаствовали более одного миллиона человек.