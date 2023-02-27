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НовостиОбщество27 февраля 2023 12:28

Большую часть трасс открыли на горнолыжных курортах Сочи после непогоды

В горах было объявлено штормовое предупреждение
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сильные снегопады прекратились

Сильные снегопады прекратились

Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжных курортах Сочи открыли большую часть трасс 27 февраля. Погода наконец-то стабилизировалась. Сильные снегопады прекратились и в горах открыли ранее закрытые трассы.

- Открыто 57 трасс, всего их 73, — рассказали в информационном центре "Роза Хутор".

Также все трассы открыты на “Красной Поляне” и на курорте “Газпром”. Однако на склоне “Альпика” объявлено штормовое предупреждение до 28 февраля. Это связано с тем, что может сойти лавина.