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НовостиОбщество27 февраля 2023 12:31

Умерла Лариса Морозова, известный журналист Кубани

Ее не стало на 72-ом году жизни
Светлана ОВДЕЙ
Лариса Морозова Фото: газета «Тамань»

Лариса Морозова Фото: газета «Тамань»

Умерла известный кубанский журналист Лариса Морозова. Об этом сообщили в Союзе журналистов Кубани.

Лариса Морозова с 1984 года и до ухода на пенсию работала в редакции газеты «Тамань». В 2002 году готовила репортажи в дни наводнения, освещала аварию на Таманском водоводе.

- Лариса была талантливым журналистом, тонким и умным собеседником, благородным и порядочным человеком, - вспоминают коллеги из газеты «Тамань».

Лариса Морозова состояла в Союзе журналистов России. Ее не стало на 72-ом году жизни.