На 15% выросла стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

На 15% за год выросла стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в эфире портала Profi.Travel.

- Краснодарский край значительно поднимает цены - минимум на 15%, по нашим данным. Но, например, на фоне Краснодарского края в выгодном свете представлена Абхазия как направление демократичных цен, - сказал Илья Уманский. - И сейчас мы видим большой спрос и большой объем продаж.

Отмечается, что в предстоящий сезон цены на летний отдых повысятся и в России, и за рубежом. А спрос на кубанские курорты, как и прежде, будет высоким. Загрузка отелей может достигнуть 100%, пишет ТАСС.

Президент РТС добавил, что летний сезон 2023 года не будет значительно отличаться от прошлогоднего. Отмечается, что уже в настоящее время зафиксирован высокий спрос на отдых в России.

А основным фактором, который влияет на внутренний и выездной туризм, по-прежнему остается транспортная доступность. Так, туристы чаще выбирают поездки на личном авто.