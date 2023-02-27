Проект благоустройства сквера Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Ейском районе Кубани благоустроят сквер. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Общественную зону приведут в порядок в поселке Широчанка. Территория находится в центре поселения. Работы выполнят в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Здесь, в частности, заменят асфальтовое покрытие, оборудуют новые тротуары по периметру сквера и радиальной дорожки к площадкам. Территорию около памятника расширят, а вдоль дорожек установят новые скамейки и парковые фонари.

На детских площадках обновят резиновое покрытие, добавят качели, карусели и игровые комплексы. Кроме того, специалисты оборудуют новую спортплощадку с тренажерами. А осенью в сквере высадят деревья.

- На территории стоит памятник односельчанам, погибшим в 1941-1945 годы. В северной части сквера строят храм. Реализация проекта станет заметным событием для шести тысяч жителей поселка, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.