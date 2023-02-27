Новые предприятия АПК Краснодарского края получили «энергетическую поддержку» от компании «Россети Кубань»

Фото: «Россети Кубань»

Несколько хозяйств - конеферма по выведению племенных пород лошадей, предприятия по выращиванию зерновых и технических культур в Кореновском и Усть-Лабинском районах с начала текущего года были подключены к энергосетям силами специалистов компании «Россети Кубань».

Сегодня одно из главных направлений деятельности кубанских энергетиков – помощь и поддержка предприятий агропромышленного комплекса, предоставление им качественного и бесперебойного электроснабжения. Так компания и ее специалисты вносят свой вклад в экономическое развитие региона.

- Краснодарский край играет ключевую роль в обеспечении импортозамещения по направлениям сельского хозяйства и пищевой промышленности. В связи с этим объемы техприсоединения объектов АПК в центральных районах Кубани существенно возросли. Мы в свою очередь уделяем таким заявителям особое внимание, чтобы своевременно предоставить им доступ к электросетевой инфраструктуре. Для этого активно взаимодействуем с региональными и муниципальными властями, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Только в прошлом году работники «Россети Кубань» обеспечили электроэнергией более тридцати шести тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Общий объем подключений составил около 800 МВт.