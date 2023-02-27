На кубанских предприятиях выберут лучшие практики внедрения бережливых технологий Фото: admkrai.krasnodar.ru

На кубанских предприятиях выберут лучшие практики внедрения бережливых технологий. В регионе стартует конкурс «Путь к совершенству», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Поучаствовать в конкурсе могут предприятия, которые присоединились к нацпроекту «Производительность труда». На первом этапе жюри оценит поданные заявки. После этого комиссии посещают производства и анализируют внедрение бережливых технологий.

- Конкурс направлен на выявление самых эффективных практик применения бережливых технологий, которые могут стать готовыми решениями для компаний, желающих повышать свою эффективность, - отметил министр экономики края Алексей Юртаев.

Так, в 2022 году победителями и лауреатами стали семь кубанских предприятий.

Уточняется, что подать заявку на конкурс «Путь к совершенству» можно с 27 февраля по 15 марта.