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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 13:42

Сильный природный пожар зафиксировали в Темрюкском районе Кубани

В муниципалитете загорелись плавни
Светлана ОВДЕЙ
Сильный природный пожар зафиксировали в Темрюкском районе Кубани Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Сильный природный пожар зафиксировали в Темрюкском районе Кубани Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Сильный природный пожар зафиксировали в Темрюкском районе Кубани. В муниципалитете загорелись плавни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Огонь охватил территорию в станице Голубицкой. Клубы дыма заметили местные жители.

- Подъездных путей нет, подразделения МЧС России осуществляют окарауливание, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Площадь возгорания уточняется.