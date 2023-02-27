Сильный природный пожар зафиксировали в Темрюкском районе Кубани Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Сильный природный пожар зафиксировали в Темрюкском районе Кубани. В муниципалитете загорелись плавни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Огонь охватил территорию в станице Голубицкой. Клубы дыма заметили местные жители.

- Подъездных путей нет, подразделения МЧС России осуществляют окарауливание, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Площадь возгорания уточняется.