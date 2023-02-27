Высокогорный карнавал BoogelWoogel пройдет в Сочи с 5 по 9 апреля Фото: vk.com/boogelwoogel

Высокогорный карнавал BoogelWoogel пройдет в Сочи. Фестиваль состоится с 5 по 9 апреля на курорте «Роза Хутор».

Всего запланировано семь креативных спусков. Отмечается, что это рекордное количество за всю историю фестиваля. Из новинок организуют «Совершенно Летний» спуск. Так, участники проедут в летней одежде и аксессуарах - сарафанах, шортах, кроп-топах, парео, купальниках, масках для подводного плавания и с сачками.

Для спуска «Красная дорожка» необходимо одеться в лучших традициях кинопремий. Девушки встанут на лыжи и сноуборды в коктейльных платьях, а парни - в строгих костюмах. А на спуске «Цветной дым» обещают красочное зрелище, которое, по словам организаторов, сравнится только с фестивалем красок Холи.

На фестивале также проведут «Карнавальный спуск» для самых творческих и креативных участников, «Пижамный спуск» в любимых пижамах, «Свадебный спуск» - для тех, кто желает еще раз примерить костюмы для бракосочетания. А участники «Ночного спуска» проедут с фонариками или в светящихся костюмах.

Отмечается, что в этом году для гостей фестиваля BoogelWoogel подготовят площадки Snow Dance Battle, прыжки на лыжах в бассейн, конкурс сноубордической красоты.

- Фестиваль BoogelWoogel - любимое и самое долгожданное событие для лыжников и сноубордистов. За годы проведения фестиваль он обрел постоянных друзей, и их список регулярно пополняется. BoogelWoogel - это то, что всегда делает нас чуточку счастливее, добрее, это возможность пообщаться с близкими по духу людьми, - отметил директор фестиваля и креативного бюро «Энгиро» Никита Гирин.