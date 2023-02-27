ВТБ рассчитал, сколько средств маткапитала россияне направляют на погашение ипотеки

По итогам 2022 года клиенты ВТБ в среднем направляли 550 тысяч рублей из средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Схожие результаты демонстрирует и прошедший январь, в котором средний чек направленных на погашение ипотеки материнских выплат составил 533 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса ВТБ по упрощенному распоряжению маткапиталом.

На конец года общая сумма маткапитала, который клиенты ВТБ использовали для погашения ипотеки, превысила 23 млрд рублей. При этом возможностью распорядиться материнской выплатой без визита в Социальный фонд России воспользовался каждый второй клиент банка, направивший маткапитал на ипотеку.

Чаще всего погашением жилищного кредита из средств маткапитала пользуются семьи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.