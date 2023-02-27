Более 50 кубанских предприятий представят продукцию на выставке «ЮгБилд» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 50 кубанских предприятий представят продукцию на выставке «ЮгБилд». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Международная выставка строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных пройдет в Краснодаре с 1 по 4 марта. Всего продукцию презентуют 55 региональных предприятий края.

Отмечается, что коллективную промышленную экспозицию в этом году посвятят дорожному строительству. На ней представят строительные и отделочные материалы, элементы благоустройства, дорожные знаки, технику для дорожного строительства, устройства мониторинга параметров окружающей среды и камеры видеонаблюдения.

- Демонстрация возможностей промышленного комплекса Кубани на таких масштабных отраслевых выставках, как «ЮгБилд», позволит предприятиям найти новых партнеров и значительно расширить рынки сбыта, - отметил руководитель департамента промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

В этом году участниками выставки станут более 170 отечественных и иностранных компаний, в их числе - предприятия Турции, Китая и Беларуси. А посетят мероприятие, по прогнозам, свыше шести тысяч человек.