Мэр Краснодара поручил очистить ж/д вокзалы от незаконной рекламы и объявлений Фото: krd.ru

Мэр Краснодара поручил очистить Привокзальную площадь и ж/д вокзалы от незаконной рекламы и объявлений. Внешний вид территорий обсудили на еженедельном аппаратном совещании.

Евгений Наумов поручил взять под особый контроль вид ж/д вокзалов Краснодар-1 и Краснодар-2. Отмечается, что на территориях расклеено большое количество незаконной рекламы и объявлений.

- Это точки притяжения с большим трафиком людей. Состояние опор электропередач, остановочных павильонов сейчас неудовлетворительно - они сплошь обклеены рекламой. Убедился в этом при посещении «Поезда Победы» - сказал мэр Краснодара. - Вокзалы нужно очищать. Это ворота нашего города, это лицо города.

В настоящее время территории вокзалов очищают от визуального мусора ежемесячно.

- Во время санитарного марафона сотрудники уберут расклеенную незаконную рекламу и объявления, - сказала глава администрации Центрального округа Елена Малова.

Отмечается, что в округе регулярно закрашивают незаконные граффити. В 2022 году здесь демонтировали вывески и озеленили территории около 44 торговых объектов. А на нарушителей правил благоустройства составили 27 протоколов, из них 13 - на авторов незаконных граффити.

В Центральном округе также демонтируют незаконные постройки. В ближайшее время здесь снесут возведенные без разрешения объекты по 28 адресам.

- В Центральном округе - много старого зеленого фонда. Чтобы избежать несчастных случаев из-за падения аварийных деревьев, ведется их своевременная обрезка, - отметила Елена Малова. - За последний год удалось предотвратить уже свыше двух тысяч случаев падения. Там, где это невозможно, следует вырубка.