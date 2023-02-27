В Ейске вывезли строительный мусор после демонтажа аварийных конструкций дома. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ейске вывезли строительный мусор после демонтажа части дома, во двор которого упал СУ-34. Трагедия произошла 17 октября 2022 года по улице Коммунистической. Со времени ЧП убрали около 14,1 тысяч кубометров строительного мусора.

- Работы начали еще в январе. Для их проведения использовали экскаватор и пять самосвалов. После завершения проектных работ будет заключен контракт на строительство подъездов и квартир в их планировках на момент ЧС. Пострадавшие подъезды заново отстроят до 1 ноября 2023 года, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что на время восстановительных работ жителям оплачивают аренду жилья. За однокомнатную квартиру люди получают 10 тысяч рублей. За двухкомнатную – 13 тысяч рублей, за трехкомнатную – 15 тысяч рублей и 17 тысяч рублей –за четырехкомнатную. Всего в январе выплатили более 1,3 миллионов рублей.