1 марта пройдет плановая проверка систем оповещения населения. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре заработает система оповещения населения 1 марта. Звук электросирены прозвучит в 10:40. Он будет предупреждать об опасности и означать «Внимание всем!».

- После специального сигнала необходимо будет включить любой из 10 российских общедоступных телевизионных каналов. Это Первый канал, Россия 1, Россия 24, НТВ, Россия «Культура», Матч ТВ, Пятый канал, Карусель, ОТР, ТВЦ или «Радио России» и прослушать специальное сообщение, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что во время работы сирены необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Также стоит оставаться на рабочих местах или дома.