Житель Кубани ответит в суде за убийство бывшей сожительницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Туапсе мужчину осудят за убийство бывшей любовницы и попытку зарезать ее знакомого. 42-летний местный житель обвиняется в убийстве 48-летней женщины.

- По версии следствия, 1 ноября 2022 года местная жительница с приятелем находилась у себя в квартире на улице Новицкого. Вечером они вышли на улицу, где встретили бывшего сожителя женщины. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался восстановить отношения с бывшей возлюбленной. В процессе разговора они прошли на улицу Фурманова, где злоумышленник нанес потерпевшей удар ножом в шею, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что женщина смогла отбежать в сторону, но упала и умерла от несовместимого с жизнью ранения. После этого, злоумышленник подошел к мужчине и нанес ему тем же ножом удар в шею. Пострадавший смог убежать и обратиться за медпомощью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.