На Кубани отметили Всемирный день некоммерческих организаций. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Игорь Чагаев поблагодарил за работу социально ориентированные некоммерческие организации Кубани. Сегодня во всем мире отметили день НКО.

- На территории Кубани зарегистрировано более 6,8 тысяч некоммерческих организаций. Для их работы создаются максимально комфортные условия. Также оказывается финансовая и информационная поддержка. Благодарю коллег за совместную продуктивную работу и огромный вклад в развитие гражданского общества на территории края, - сообщил Игорь Чагаев.

Уточняется, что во Всемирный день НКО группа «Антихор MLD» из Краснодара записала новую песню о некоммерческих организация Кубани.

В 2023 году на гранты губернатора Кубани для социально ориентированных НКО выделили более 240 миллионов рублей. Кроме того, помимо 4 краевых конкурсов, общественные организации могут подать заявку на реализацию своего проекта в Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив. Их принимают до середины марта.