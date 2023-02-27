В Сочи в 2023 году на ремонт школ и детских садов направят более 177 млн рублей

В Сочи на ремонт школ и детских садов направят более 900 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи в 2023 году на ремонт школ и детских садов направят более 177 миллионов рублей. На курорте разработали трехлетнюю программу. За время ее проведения выделят более 900 миллионов рублей общего финансирования.

- В Год архитектуры ремонтные работы запланированы в образовательных организациях во всех внутригородских районах Сочи. Они уже подтверждены финансированием по краевой целевой программе «Развитие образования» и из городского бюджета. Для кардинального обновления школ и детских садов максимально используем летние каникулы. Также по целевой городской программе предусмотрим финансирование на ремонт фасадов объектов, на территории которых будут строить дополнительные блоки, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что в 2023 году обновят фасады гимназии № 1, средней школы № 7, детских садов № 105 и № 125. Также в лицее № 3 и средней школе № 92капитально отремонтируют пищеблоки.

Кроме того, в детских садах № 80, № 113 и № 123 заменят оконные блоки. в детсаду № 113 отремонтируют помещения. В детском саду № 123 обновят фасад, а в детсаду № 93 проведут ремонт кровли. В детском саду № 82 планируют благоустройство территории.

Спортивные зоны благоустроят в лицее № 3, средних школ № 2, № 25 и № 85. Более 47 миллионов рублей направят на капремонт футбольного поля ДЮСШ № 6. Еще 11,5 миллионов рублей выделят на ремонт теннисных кортов ДЮСШ № 1.

Все работы должны завершить к 1 сентября.