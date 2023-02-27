Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сергей Кравцов и Вениамин Кондратьев встретились с педагогами Кубани. Они обсудили с директорами и учителями школ актуальные вопросы системы образования.

- На Кубани каждый год увеличивается население. В связи с этим растет потребность в детских садах и школах. Регион показывает хорошие результаты в сфере строительства объектов образования. Для нас важно поддерживать учителей. Также мы ведем масштабную работу по повышению престижа профессии, - сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Уточняется, что в крае 89 тысяч педагогических работников. Всем учителям к началу учебного года выплачивают по 5 тысяч рублей.

Кроме того, преподавателям, подготовившим стобалльников по ЕГЭ выдают премию в размере 100 тысяч рублей. Наставникам победителей и призеров всероссийских олимпиад – по 100 и 60 тысяч рублей.

Всего на поддержку учителей в 2023 году из бюджета края выделили 5,7 миллиарда рублей.