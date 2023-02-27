На Кубани сократилась выдача потребительских кредитов Фото: Анастасия ОСИПОВА

На Кубани сократилась выдача потребительских кредитов на 26,9%. В 2021 году в крае было выдано 651,5 тысяч единиц потребкредитов. В 2022 году – 476,4 тысяч.

- Краснодарский край по количеству выданных кредитов занял третье место. Он уступил Москве с 715,3 тысяч единиц потребкредитов и Московской области с 608,4 тысяч единиц потребкредитов. При этом в Москве и области также фиксируется снижение количества выданных потребительских кредитов. Данные уменьшились на 21,9% и на 23,5%, - стало известно по данным исследования Национального бюро кредитных историй.

Уточняется, что сильнее всего выдача кредитов сократилась в Самарской области. В регионе она упала на 28,4% и составила 271,9 тысяч единиц.

Всего в России в 2022 году выдали 12,53 миллионов потребкредитов. Это на 27,1% меньше, чем в 2021 году. При этом специалисты объясняют, что сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что люди все больше начали склоняться к сберегательной модели финансового поведения.