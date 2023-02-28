В Анапе построят винодельческий комплекс за 1 млрд рублей

В Анапе построят винодельню Фото: Вадим ПОПОВ

В Анапе построят винодельческий комплекс за 1 миллиард рублей. Его мощность составит 500 тысяч бутылок вина в год. Проект предполагает высадку виноградников на землях Гайкодзорского сельского округа.

- Под предстоящую закладку закуплены первые 60 тысяч саженцев. На данный момент идет проектирование здания винодельни. планируется, что на ее базе создадут образовательный кластер, где смогут получать знания виноделы и сомелье, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что общий объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей.

Кроме того, в планах инвестора находится создание на территории Анапы собственный питомник по выращиванию саженцев винограда. Это поможет выращивать популярные сорта винограда и выводить новые, оптимальные для данной территории и климата.