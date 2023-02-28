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НовостиОбщество27 февраля 2023 22:01

Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 февраля 2023 года

Электроэнергии не будет в течение нескольких часов в период с 07:00 до 20:00
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи нет света

В Сочи нет света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 28 февраля не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- Света не будет в селе Голицыно, в СНТ «Черноморец», на улице Целинная и в переулке Теневой 43, 45. Также в СНТ «Зефанос-4», на улицах Армянская, Буковая, Дубовая, Фадеева 30, Стартовая, ул. Виноградная, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также электроэнергию отключат на улицах: Плеханова 1-20 и Абовяна, и в переулках Виноградный (СТ «Яблонька»), Абовяна, Совхозный, Табачный, Грушевый, СНТ «Дружба».