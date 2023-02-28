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НовостиОбщество28 февраля 2023 5:28

Отели в Сочи получат субсидию по кредитам на реновацию

Средства будут выделять из бюджета Краснодарского края
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В настоящее время разрабатываются критерии конкурсного отбора.

В настоящее время разрабатываются критерии конкурсного отбора.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Отели в Сочи могут получить субсидию по кредитам на реновацию. Власти Кубани планируют выделять компенсацию процентной ставки из бюджета региона. Субсидию смогут получить средства размещения, которые готовы повышать свой уровень и обновлять номера.

- Такие меры позволят обеспечить отдыхающих качественными и комфортными средствами размещения, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, заявки будет принимать министерство курортов, туризма и олимпийского наследия. В настоящее время разрабатываются критерии конкурсного отбора. После этого начнут выбирать потенциальных участников на субсидирование.