Анапа в 2023 году вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Анапа вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха. Бронирования туристов на отельное размещение проанализировали и определил самые популярные направления среди любителей жить в отелях в 2023 году.

- В рейтинг вошли: Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Геленджик. Также Ялта, Красная Поляна, Краснодар, Гагра, Феодосия, - стало известно по данным сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Уточняется, что сейчас во многих объектах размещения действует акция «Раннее бронирование». С помощью нее можно получить скидку на проживание до 30%.