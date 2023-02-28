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НовостиКарта Кубани28 февраля 2023 5:35

Анапа вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха

В рейтинг попали Сочи, Красная Поляна и Краснодар
Мария ЧАЛАЯ
Анапа в 2023 году вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха

Анапа в 2023 году вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Анапа вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха. Бронирования туристов на отельное размещение проанализировали и определил самые популярные направления среди любителей жить в отелях в 2023 году.

- В рейтинг вошли: Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Геленджик. Также Ялта, Красная Поляна, Краснодар, Гагра, Феодосия, - стало известно по данным сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Уточняется, что сейчас во многих объектах размещения действует акция «Раннее бронирование». С помощью нее можно получить скидку на проживание до 30%.