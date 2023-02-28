Шахматисты из Краснодара победили в краевом турнире

Это помогло команде из Краснодара стать лидером. Фото: администрация города

В Краснодаре завершились соревнования в рамках Спартакиады трудящихся края. За победу боролась 21 команда из различных муниципалитетов региона. К слову, шахматисты из Краснодара заняли призовые место. Это помогло команде из кубанской столицы стать лидером.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, среди мужчин третье место занял краснодарец Самвел Погосян. Шахматист уступил Владимиру Новгородскому из Динского района и Андрею Дашко из Белореченского района.

А вот среди женщин первое место забрала Анастасия Несытова из Краснодара. Спортсменка обыграла соперниц из Новороссийска.

— Завоевывать призовые места на таких турнирах особенно важно. Уверен, что спортсмены из Краснодара проявят себя также хорошо и в других дисциплинах, — рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.