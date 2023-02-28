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НовостиОбщество28 февраля 2023 5:45

Последний день календарной зимы порадует теплом жителей Кубани

На Кубани 28 февраля воздух прогреется до 20 градусов тепла
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Погода на Кубани 28 февраля

Погода на Кубани 28 февраля

28 февраля территория Кубани останется под влиянием фронтальных разделов циклона. Но к вечеру в регионе повеет прохладой.

- В течение дня 28 февраля будет тепло, но к вечеру ветер поменяет свое направление с южного на западное, переставая поставлять в регион теплый воздух. Утром и днем местами в крае пройдет небольшой дождь, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Температура воздуха в Краснодаре сегодня до +19 градусов, по краю +20, на Азовском побережье +11, на Черноморском побережье столбики на термометрах вытянутся до +18.

1 марта в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание. Дневные температуры опустятся до +7 градусов, а ночью ожидается мороз.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 27 февраля в Краснодаре был побит температурный рекорд 28-летней давности - воздух прогрелся до +22,6 градусов.