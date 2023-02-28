Последний день календарной зимы порадует теплом жителей Кубани

Погода на Кубани 28 февраля

28 февраля территория Кубани останется под влиянием фронтальных разделов циклона. Но к вечеру в регионе повеет прохладой.

- В течение дня 28 февраля будет тепло, но к вечеру ветер поменяет свое направление с южного на западное, переставая поставлять в регион теплый воздух. Утром и днем местами в крае пройдет небольшой дождь, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Температура воздуха в Краснодаре сегодня до +19 градусов, по краю +20, на Азовском побережье +11, на Черноморском побережье столбики на термометрах вытянутся до +18.

1 марта в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание. Дневные температуры опустятся до +7 градусов, а ночью ожидается мороз.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 27 февраля в Краснодаре был побит температурный рекорд 28-летней давности - воздух прогрелся до +22,6 градусов.