В Краснодаре спрос на специалистов по недвижимости вырос на 57%. Фото: Юлия Ландыш

В первый месяц 2023 года в России предложение для агентов недвижимости выросло на 47%, а для риелторов на 20%. По данным регионального представителя платформы «Авито Работа» Сергея Коновалова, еще выше цифры в Краснодаре — для представителей обеих профессий рост составил сразу 57%. А медианная зарплата для них - 117 и 100 тысяч соответственно.

По итогам 2022 года в стране продолжило стремительно развиваться жилищное строительство. Как сообщает Росстат, только в этом январе текущего года объемы ввода жилья выросли на 18 процентов по сравнению с первым месяцем прошлого года. Рост темпов отрасли потребовал от застройщиков и девелоперов чаще обращаться к услугам опытных риелторов, агентов и продавцов.

Ищут как опытных специалистов, так и начинающих. Больше половины работодателей предлагают полную занятость, а треть — свободный график, учитывая разъездной характер работы.

- В числе трендов — развитие управления продажами и клиентским сервисом, что ведет к росту найма риелторов, агентов и менеджеров по продажам. Мы видим, что все больше нанимателей предпочитают для поиска кадров онлайн-платформы с большим выбором кандидатов и умными HR-Tech решениями, - добавил региональный представитель «Авито Работы» Сергей Коновалов. - Например, наши чат-боты в день обрабатывают до 10 тысяч кандидатов, автоматизируя первичный отбор резюме. Это значительно уменьшает время от первого контакта до выхода сотрудника на работу.

Чем выше спрос на услуги, тем больше зарплаты. Чаще они суммируются из оклада и процента от продаж, который достигает 55%. Например, агентство недвижимости в Сочи ищет риелторов, предлагает обучить новичков, обеспечить клиентурой и платит до 600 тысяч рублей. В Краснодаре ищут агента по продаже коммерческой недвижимости. Зарплата — до 350 тысяч рублей в месяц.