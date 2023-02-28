Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 6:34

Молодые семьи Краснодара могут получить соцвыплаты на улучшение жилищных условий

Прием документов осуществляется во всех МФЦ Краснодара
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Семья из четырех человек может получить 2,8 млн рублей, из пяти - более 3,5 млн рублей.

Семья из четырех человек может получить 2,8 млн рублей, из пяти - более 3,5 млн рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые семьи, проживающие в Краснодаре, могут получить соцвыплаты на улучшение жилищных условия. Деньги выделяются из регионального и федерального бюджетов. Возраст каждого из супругов должен быть до 35 лет.

- Социальную выплату можно направить на приобретение жилого помещения, строительство дома, заключение договора долевого участия в строительстве, оформление, первоначальный взнос либо погашение ипотеки, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, что необходимо иметь для получения выплаты:

- постоянная регистрация всех членов молодой семьи по месту жительства в Краснодаре;

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, с помощью которого можно оплатить среднюю стоимость жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,

- законодательное основание в том, что семья нуждается в жилом помещении.

Кстати, семья из четырех человек может получить 2,8 млн рублей, из пяти - более 3,5 млн рублей.

Прием документов осуществляется во всех МФЦ Краснодара.

Подробную информацию можно получить по адресу: улица Северная, 279, 1 этаж, кабинет 67 или по телефону: 8 (861) 255-71-03, 8 (861) 255-25-67.