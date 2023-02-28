Молодые семьи Краснодара могут получить соцвыплаты на улучшение жилищных условий

Семья из четырех человек может получить 2,8 млн рублей, из пяти - более 3,5 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые семьи, проживающие в Краснодаре, могут получить соцвыплаты на улучшение жилищных условия. Деньги выделяются из регионального и федерального бюджетов. Возраст каждого из супругов должен быть до 35 лет.

- Социальную выплату можно направить на приобретение жилого помещения, строительство дома, заключение договора долевого участия в строительстве, оформление, первоначальный взнос либо погашение ипотеки, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, что необходимо иметь для получения выплаты:

- постоянная регистрация всех членов молодой семьи по месту жительства в Краснодаре;

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, с помощью которого можно оплатить среднюю стоимость жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,

- законодательное основание в том, что семья нуждается в жилом помещении.

Кстати, семья из четырех человек может получить 2,8 млн рублей, из пяти - более 3,5 млн рублей.

Прием документов осуществляется во всех МФЦ Краснодара.

Подробную информацию можно получить по адресу: улица Северная, 279, 1 этаж, кабинет 67 или по телефону: 8 (861) 255-71-03, 8 (861) 255-25-67.