Глава поселения в Курганинском районе похитил из бюджета 1,4 млн рублей

Дело передано в суд

В Курганинском районе жители 40 и 45 лет обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

- По данным следствия, бывший глава администрации сельского поселения заключил с предпринимателем фиктивные контракты на выпиливание и корчевку пней, а также грейдирование дорог общего пользования. Данные работы в списке были уже выполнены другими подрядчиками. Но деньги бизнесмену все равно были перечислены, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ложными сведениями сообщники причинили ущерб бюджету в 1,4 млн рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.