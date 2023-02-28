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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 6:48

Глава поселения в Курганинском районе похитил из бюджета 1,4 млн рублей

Чиновник работал в сговоре с местным бизнесменом
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Дело передано в суд

Дело передано в суд

В Курганинском районе жители 40 и 45 лет обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

- По данным следствия, бывший глава администрации сельского поселения заключил с предпринимателем фиктивные контракты на выпиливание и корчевку пней, а также грейдирование дорог общего пользования. Данные работы в списке были уже выполнены другими подрядчиками. Но деньги бизнесмену все равно были перечислены, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ложными сведениями сообщники причинили ущерб бюджету в 1,4 млн рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.