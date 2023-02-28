В центре Краснодара семь улиц остались без света из-за аварии

Аварию устраняют специалисты

Утром 28 февраля произошло аварийное отключение электроэнергии в Западном округе. Без света остались семь улиц.

- Отключения произошли в центре города. Без электроэнергии остались улицы Калинина, Буденного, Октябрьская, Рашпилевская, Карасунская, Гимназическая, Карла Маркса, - сообщили в единой диспетчерской службе Краснодара.

Авария произошла из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ТГ-604» и 7 трансформаторных подстанций.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада, идут восстановительные работы.