Адмирал Федор Ушаков продолжает оберегать защитников Родины

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Накануне дня рождения непобедимого русского адмирала икона Святого праведного воина Федора Ушакова была подарена тем, кто сегодня и завтра будет защищать Отечество.

Торжественная встреча прошла в залах новороссийского планетария. Событие состоялось в главный день – 23 февраля. На «Встречу поколений» и «Урок мужества» собрались курсанты ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова, представители всероссийского отделения «Боевое братство», военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, Орденов Суворова и Кутузова дивизий, студенты Педагогического колледжа, ветераны боевых действий. Священнослужители и мамы участников СВО из организации «Материнские сердца».

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

- Встреча была удивительно эмоциональной. Глядя на людей, у которых уже был боевой опыт, или на тех, кто сейчас участвует в защите нашей Родины, я уверен: все курсанты особенно прочувствовали, что значит быть защитником Отчества и по-настоящему его любить. Приятно, что выступления наших ребят все очень поддерживали, аплодировали, реагировали душевно, многие даже плакали... Это значит, что ценности представителей разных поколений в общем - одинаковы, - считает Сергей Бакши, курсант Судомеханического факультета ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова, председатель курсантского штаба волонтеров всероссийского добровольческого движения #МЫВМЕСТЕ.

На встрече можно было пообщаться как с ветеранами, так и с участниками недавних боев. Послушать их рассказы, спеть вместе песни под гитару. В этой теплой атмосфере и вручали награды добровольцам - участникам СВО. После чего курсанты вместе с наставником вуза отцом Романом торжественно преподнесли икону воинам. Скоро она отправится из Новороссийска в зону СВО вместе с очередной партией гуманитарного груза.

Информационный обзор редакции.